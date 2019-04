Simona Halep a adus Romaniei primul punct in confruntarea din Fed Cup cu Franta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep castiga meciul de deschidere al semifinalei Fed Cup dintre Franta si Romania, 6-3, 6-1 cu Kiki Mladenovic. Meciul al doilea urmeaza in cateva minute la Rouen, intre Caroline Garcia si Mihaela Buzarnescu. Intr-o sala de la Rouen dominata sonor de fanii romani, Simona si Kristina Mladenovic au inceput la un nivel foarte bun. A fost nevoie de 54 de minute pentru primul set, pe care Simona l-a decis, 6-3, facand trei break-uri. Asta, desi Mladenovic a deschis meciul cu doua game-uri consecutive pe propriul serviciu in care a revenit de la 0-40. Dar Kiki n-avea cum sa reziste la nesfarsit tot salvand mingi de break. In cele din urma, la al treilea asalt, Simona a facut break-ul. Meciul a fost unul de o calitate excelent ...