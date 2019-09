Simona Halep a aflat adversara din optimile de finala ale turneului de la Wuhan

Simona Halep 7 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (6 WTA) s-a calificat in aceasta dimineata in optimile de finala ale turneului de la Wuhan (China), faza in care va intalni o sportiva din Kazahstan, pe Elena Rybakina (50 WTA). In turul secund de la Wuhan, Halep a invins-o pe Barbora Strycova (34 WTA), scor 6-3, 6-2. Elena Rybakina, in varsta de 20 de ani, a avut parte de o partida mai dificila in turul al doilea, contra tunisiencei Ons Jabeur. Tenismena din Kazahstan s-a impus in trei seturi, scor 6-1, 6-7 (3), 6-2. Breaking news! Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Wuhan Spre deosebire de Halep, Rybakina este posesoarea unei invitatii, iar aceasta nu a beneficiat de un prim tur liber. In runda inaugurala, Rybakina a ...