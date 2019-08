Simona Halep a aflat ora meciului cu Madison Keys

Simona Halep 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, va evolua, vineri (joi, in SUA), cu americanca Madison Keys, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati. Partida este ultima a zilei si a fost programata nu inainte de ora 02.00, pe Grandstand, al doilea teren din cadrul complexului Lindner Family Tennis Center din Mason. Inainte acestui meci se vor disputa o intalnire de simplu feminin si trei de simplu masculin, cu incepre de la ora 18.00. Simona Halep, dupa ce a invins-o pe Ekaterina Alexandrova: "Am avut dureri, nu mi-a fost usor sa imi gasesc ritmul" Americanca Madison Keys, locul 18 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6- ...