Simona Halep a castigat primul meci al anului, in turneul din Adelaide

„A fost un meci greu, dar mă așteptam la asta. Am mai jucat de două ori împotriva ei și ambele au fost dificile. E foarte important că am câștigat primul meci al anului. Muncesc din greu și sunt foarte mulțumită de victorie. Primul meci e întotdeauna greu și chiar dacă te antrenezi săptămâni la rând, nu e la fel ca și când joci meciuri oficiale. Am obosit un pic în setul doi, dar e normal. Sper să mă refac rapid și să fiu la înălțime și în următorul meci. Mă voi recupera cu baie cu gheață și mă voi odihni la mine în cameră. E frumos să-l am pe Darren din nou în echipă. Vreau să-i mulțumesc că e din nou lângă mine. M-a ajutat la on-court coaching. Mulțumesc", a declarat Simona Halep, imediat după meci, potrivit digisport.ro.