Simona Halep a fost amendata de organizatorii de la US Open - FOTO

Jucatoarele Simona Halep, Sorana Cirstea si Ana Bogdan au fost amendate de organziatorii US Open, potrivit jurnalistului New York Times, Ben Rothenberg, care a publicat un tabel cu sportivii sanctionati pana in prezent la ultimul grand slam al anului. Halep a fost amendata cu 3.000 de dolari, probabil pentru ca a dat cu racheta de teren la meciul cu Taylor Townsend, pierdut in turul al doilea. Simona Halep pierde teren in clasamentul WTA Cirstea a fost amendata cu 2.500 de dolari, probabil pentru disputa avuta cu abitrul de scaun la meciul cu Aliona Bolsova, castigat in turul al doilea. Ana Bogdan a fost amendata cu 1.000 de dolari, pentru o incalcare a regulamentului in turul I, la partida castigata cu ...