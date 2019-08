Simona Halep a parasit US Open. A fost invinsa de o jucatoare din afara  Top 100 WTA

Simona Halep 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, locul 4 WTA, a fost invinsa cu scorul de 2-6, 6-3, 7-6 (4), de americanca Taylor Townsend, locul 116 WTA, venita din calificari, in turul al doilea al US Open. Simona Halep a fost invinsa de probabil singura sportiva care joaca tot timpul foarte aproape de fileu din circuitul WTA. Jucatoarea romana a luptat, a incercat sa gaseasca brese in ofensiva totala a rivalei, a salvat doua mingi de meci in decisiv, nu a vrut sa cedeze, dar "zidul" din fata ei a fost de netrecut si a trebuit sa se recunoasca invinsa. Simona Halep nu a mai rezistat. A rabufnit in meciul cu Nicole Gibbs din US OPEN - VIDEO Taylor Townsend produce un tenis placut ochiului, ofensiv, cu lovituri curate, bine p ...