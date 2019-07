Simona Halep a pozat intr-o rochita super sexy pe terenul de la Wimbledon! - FOTO

Simona Halep 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La 27 de ani, Simona Halep traieste cel mai mare succes din cariera sa. Succesul de la Wimbledon, al doilea Mare Slem din palmaresul sportivei din Constanta, il depaseste ca intensitate pe cel realizat in 2018 la Roland Garros. Simona Halep a realizat azi, inaintea finalei masculine dintre Roger Federer si Novak Djokovic, o sedinta foto speciala in calitate de campioana la Wimbledon. ”Poza cu noul meu cel mai bun prieten la noul meu club”, a scris Simona Halep pe contul ei de Twitter. Simona Halep a devenit campioana la Wimbledon, dupa ce a invins-o, sambata, in finala pe Serena Williams, 6-2, 6-2. Vezi si: Serena Williams, mesaj interpretabil la 24 de ore dupa finala pierduta Simo ...