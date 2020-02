Simona Halep a revenit din Australia: Cu ce i-a surprins pe jurnaliști, pe Aeroportul Otopeni

Simona Halep a declarat că a donat pentru victimele incendiilor de vegetaţie din Australia o sumă de bani mai mare decât a stabilit cu antrenorul ei, Darren Cahill.

"Sunt mulţumită de felul în care am jucat la Australian Open, am început un pic mai greu la Adelaide, dar după aceea mi-am revenit şi sunt bucuroasă de ceea ce am făcut. A fost un meci greu, a jucat foarte bine Muguruza, am fost foarte aproape să-l câştig. E greu să analizez foarte profund acest meci, îmi trebuie câteva zile să mă odihnesc şi după aceea o să învăţ ceea ce am de învăţat din el. Darren mi-a spus că a fost un meci foarte bun, dar ar fi trebuit să fiu mai atentă la unele mingi importante.

Am donat mai mult decât am vorbit cu Darren şi de câte amenzi am luat, între ghilimelele de rigoare, dar nu o să spun suma. Mă simt bine în Australia, este o ţară călduroasă, tot timpul am avut o primire călduroasă din partea lor şi le mulţumesc pentru acest lucru. Sunt prietenoşi cu mine şi tot timpul joc cu plăcere acolo. Am amintiri frumoase din 2018, în fiecare an am avut ceva de frumos de luat de acolo. Sunt alături de echipa de FedCup cu tot sufletul şi sunt convinsă că au puterea necesară să câştige meciul cu Rusia. O să le susţin şi o să le trimit energia mea pozitiă. Voi juca în februarie al Dubai şi la Doha", a declarat Halep, la sosirea pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

La 5 ianuarie, Simona Halep s-a alăturat jucătorilor de tenis din întreaga lume care au donat bani pentru victimele incendiilor din Australia. Dacă majoritatea jucătorilor au contribuit în urma aşilor de la meciuri, românca a ales săd ea pentru fiecare moment în care îl enervează pe Darren Cahill.

"Ştiţi că iubesc Australia, dar ştiţi şi că nu dau mulţi aşi. Vreau să ajut şi promisiunea mea este următoarea: de fiecare dată când îl voi enerva pe Darren Cahill la fiecare meci al meu din Australia, voi dona 200 de dolari. Aşa sigur voi strânge mulţi bani", a scris Halep pe Twitter.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4, a ratat calificarea în finala Australian Open, după ce a fost învinsă, joi, cu scorul de 7-6 (8), 7-5, de spaniola Garbine Muguruza, locul 32 WTA.

