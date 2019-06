Simona Halep a SPULBERAT-O pe Lesia Tsurenko! Primele declaratii: Meciul a fost...

Simona Halep victorie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Halep s-a calificat en-fanfare in optimi la Roland Garros 2019, dupa 6-2, 6-1 cu Lesia Tsurenko, la capatul unui meci care a durat numai 55 de minute. La final, Halep a spus ca meciul nu a fost atat de usor pe cat o arata scorul. Primele cuvinte ale Simonei, chiar pe gazon, dupa meciul cu Tsurenko: "Nu am simtit ca am jucat cu o adversara accidentata. Meciul a fost greu, chiar daca scorul nu o arata", a spus Halep, la finalul partidei cu Lesia Tsurenko. In setul secund, Tsurenko a cerut un time-out medical, dupa ce a resimtit dureri in zona inghinala, conform Mediafax. Afla pe BZI toate detaliile vizitei Papei! Zeci de autobuze puse la dispozitie de CTP! Iata cu ce ajunge Papa la Iasi ...