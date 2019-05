Simona Halep a urcat pe locul 2 in clasamentul WTA. Romania are doar trei jucatoare in top 100

Tenismena din Constanța, Simona Halep a urcat un loc faţă de săptămâna trecută şi se află pe poziţia a doua în clasamentul mondial feminin (WTA), dat publicităţii luni.Conform Agerpres.ro , Halep se află la 239 de puncte de liderul Naomi Osaka şi are un avans de 832 de puncte faţă de germanca Angelique Kerber, care a urcat un loc şi ocupă treapta a treia a podiumului.Olandeza Kiki Bertens, care a cucerit titlul la Madrid, a reuşit un salt de trei poziţii şi se află pe 4, cea mai bună poziţie din carieră. Cehoaica Petra Kvitova a coborât trei poziţii şi se află pe cinci.România nu mai are decât trei jucătoare în top 100, celelalte două fiind Mihaela Buzărnescu, aflată pe 29, după ce a urcat două poziţii, şi Sorana Cîrstea, care se menţine pe 93. Irina Begu a coborât 17 locuri şi a ieşit din prima sută, fiind acum pe 113.La dublu, România are în continuare şapte jucătoare în top 100: Mihaela Buzărnescu pe 28 (+2), Irina Begu pe 33 (staţionare), Raluca Olaru pe 39 (se menţine), Monica Niculescu pe locul 51 (-5). Irina Bara pe 56 (+10), Sorana Cîrstea pe 80 (-1), Andreea Mitu pe 84 (+2).În clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep a urcat trei locuri şi se află pe 7, în timp ce Bertens a reuşit un salt de cinci poziţii şi se află pe 4.Clasamentul WTA la simplu:1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.356 puncte2 (3). Simona Halep 6.1173 (4). Angelique Kerber (Germania) 5.2854 (7). Kiki Bertens (Olanda) 5.1155 (2). Petra Kvitova (Cehia) 5.0506 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.8667 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 4.7868 (8). Sloane Stephens (SUA) 4.6569 (9). Ashleigh Barty (Australia) 4.42510 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.500...............................................................29 (31). Mihaela Buzărnescu 1.58093 (93). Sorana Cîrstea 659113 (96). Irina-Camelia Begu 584131 (127). Ana Bogdan 459142 (143). Monica Niculescu 416165 (168). Irina Bara 354184 (171). Alexandra Dulgheru 315218 (220). Elena-Gabriela Ruse 264224 (224). Alexandra Cadanţu 259247 (248). Jaqueline Cristian 220268 (253). Andreea Roşca 196...