Simona Halep a vorbit intr-un interviu despre fericire: 'Cand imparți fericirea ta cu lumea, te simți mai fericita'

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a câștigat marți partida cu Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA) din turul I de la Roland Garros, scor 6-2, 3-6, 6-1. Simona Halep a acordat ulterior un interviu pentru Tennis Channel despre revenirea la Roland Garros în calitate de campioană, emoții și presiunea la care este supusă, dar și despre obiectivele sale.

- Simona, când te-am văzut pierzând setul doi mi-a venit în cap un cuvânt: concentare. Nu ai părut supărată. La ce te-ai gândit când a început setul 3?

- Mulțumesc. A fost un meci greu. Știam că va fi dificil. În setul doi a avut un nivel foarte ridicat. Știam că trebuie să rămân calmă, să schimb tactica și să o fac să alergere. Am făcut asta destul de bine.

- Este o experiență nouă pentru tine. Este pentru prima dată când vii la un Grand Slam din postura de campioană en-titre. Ai multe responsabilități și multe amintiri. Care sunt aceste amintiri?

- Când am intrat pe teren am avut mari emoții. Am avut și presiune. Simt presiunea, dar e ceva pozitiv. E frumos să fii în această poziție. Nu mă plâng. Dacă am câștigat anul trecut, înseamnă că e o șansă să câștig și anul acesta.

-Sunt curios. Simți presiunea să câștigi din nou? Ești motivată? Sau ești satisfăcută pentru a câștigat și presiunea nu mai e la fel?

- Da, sunt satisfăcută după rezultatul de anul trecut. Dar sunt motivată și vreau să văd cât de departe pot ajunge anul acesta.

Simona Halep: „Când împarți fericirea ta cu lumea, te simți mai fericită. Vezi că lumea te apreciază. Asta te face fericită și încrezătoare”

În timpul interviului, francezul Gael Monfils juca pe arena centrală, iar Simona l-a lăudat pe francez și a comentat un punct jucat de acesta

- Îți place să-l urmărești? Dacă ai putea, ce ai lua de la el?

- Da, îmi place. Cred că serviciul lui l-aș vrea. Am nevoie de un seriviciu bun.

-Vrei să comentezi punctul lui?

- Da. Uite, backhand în diagonală. Acum trebuie să dea în lung de linie. A, nu a dat. Am crezut... Uite, a schimbat primul jocul și a câștigat punctul.

- Ai fi vrut să dea lung de linie. Tu ai fi făcut asta?

- Da, cu siguranță.

- Ce ai făcut pentru a sărbători revenirea aici? Ai vreo superstiție? Ai mâncat la același restaurant? Ai stat la același hotel? Sau nu ești o astfel de persoană?

- Nu, am schimbat totul. Nu e nimic la fel ca anul trecut.

- Se împlinesc 11 ani de când ai câștigat Roland Garros la juniori. Ce-ți amintești de Simona Halep la 16 ani care a câștigat aici în 2008?

- Eram foarte fericită. Am simțit atunci că e o șansă să pot juca pe arenele mari. Poate de aceea am fost așa încerezătoare.

- Care sunt obiectivele acum? Să câștigi un trofeu? Să revii pe locul 1? E important să fii fericită? Să fii calmă?

- În primul rând, vreau să fiu calmă pe teren. După aceea, vreau să fiu fericită”, relatează gsp.ro.

