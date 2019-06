Simona Halep ameninta cu retragerea din Fed Cup: "Gata, eu nu mai joc"

Simona Halep 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep este nemultumita de faptul ca Federatia Internationala de Tenis vrea sa schimbe radical formatul competitional din Fed Cup si a amenintat ca se va retrage definitiv din echipa Romaniei in semn de boicot. ITF vrea sa copieze formatul din Cupa Davis, astfel ca Fed Cup sa aiba loc anual, sub forma unui campionat mondial, la care sa participe mai multe echipe intr-un oras neutru, in locul meciurilor disputate acasa sau in deplasare. Afland ca ITF se pregateste sa valideze propunerea in aceasta saptamana, Simona Halep a amenintat ca va boicota competitia. "Iubesc Fed Cup si n-as schimba niciodata formatul. Daca Fed Cup se schimba, gata, eu nu mai joc! Imi place formatul de acum, iar daca ...