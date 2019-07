Simona Halep, antrenament intens inaintea finalei de la Wimbledon

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a efectuat, vineri, un antrenament intens inaintea finalei de la Wimbledon 2019, pe care o va disputa impotriva Serenei Williams. Sedinta de pregatire a durat o ora si jumatate, iar Simona a parut foarte concentrata, ca pentru un meci oficial. In principal, Simona a exersat serviciul, fiind convinsa ca trebuie sa aiba un procentaj foarte bun pentru a face fata in finala cu Serena. De asemenea, la jocul propriu-zis de antrenament, Simona a incercat sa stea cat mai aproape de linia de fund si sa prelungeasca punctele. Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon. Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 i ...