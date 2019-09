Simona Halep, anunțul ZILEI - Darren Cahil va fi DIN NOU antrenorul ei

Simona Halep a anunțat, joi, printr-un videoclip publicat pe pagina oficială de Facebook, că fostul său antrenor, Darren Cahill, revine după un an alături de ea, conform Mediafax.

”Bună. Am niște vești extraordinare pe care trebuie să le împărtășesc cu voi. După un an fără el în echipă, sunt fericită să anunț faptul că Darren se va întoarce alături de mine sezonul viitor. Ultima oară te-am omorât și plănuiesc să te omor din nou. Abia aștept să terminăm ce am început. Pe curând”, a spus Simona Halep, în videoclipul publicat pe Facebook.

Darren Cahill a fost antrenorul Simonei Halep în perioada 2017-2018. Alături de el, Halep a ajuns numărul 1 mondial WTA și a câștigat trofeul de la Roland Garros. Cei doi au renunțat la colaborare când Cahill a decis că dorește să petreacă mai mult timp alături de familia sa. Succesorul său a fost antrenorul român Daniel Dobre, cel care a ajutat-o pe Halep să cucerească trofeul de la Wimbledon.