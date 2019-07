Simona Halep, calificare fara emotii in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon

Jucătoarea cănstănțeancă de tenis, locul 7 mondial, s-a calificat luni fără emoţii în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, după ce a trecut cu 6-3, 6-3 de Cori Gauff (SUA, 313 WTA).Halep, 27 de ani, cap de serie numărul 7, s-a impus după o oră şi 14 minute, în faţa unei adversare în vârstă de numai 15 ani, venită din calificări. Fostul lider mondial a controlat jocul în ciuda replicii curajoase a foarte tinerei sale adversare.La finalul meciului, românca a declarat, potrivit BBC: "Sunt fericită că pot juca din nou. Acesta este unul dintre turneele mele favorite. Mă bucur că pot juca cel mai bun tenis al meu. Nu mă compar cu anul trecut pentru că atunci am câştigat Roland Garros, acest an este diferit, caut să dau tot ce am mai bun de fiecare dată când păşesc pe teren''.Accederea în sferturi i-a dus lui Halep 430 de puncte WTA şi 294.000 de lire sterline.Următoarea adversară a lui Halep va fi chinezoaica Shuai ZhangSursă: Agerpres