Simona Halep, campioana la Wimbledon

Simona Halep a câștigat, sâmbătă, turneul de la Wimbledon, după o victorie incredibilă în două seturi cu scorul de 6-2, 6-2, în fața Serenei Williams. Halep devine astfel prima româncă care își adjudecă acest tilul, la simplu. Jucătoarea de tenis din România obţine astfel și cel de-al doilea său titlu la un turneu de Grand