Simona Halep, campioana la Wimbledon si membru de onoare al All England Club: Inca am impresia ca e un vis...“ (galerie foto)

Cel mai drastic eşec al Serenei în finalele de Grand Slam

A dominat-o total

Premiu de aproape trei milioane de dolari

La final, mama Simonei a izbucnit în lacrimi

s-a încoronat regină la prestigiosul turneu de la Wimbledon, cucerind al doilea ei trofeu de Mare Şlem, după cel de la Roland Garros, de anul trecut. Iar pentru ca succesul campioanei din Constanţa să fie şi mai impresionant, ea a învins-o în finală, într-o manieră categorică, în două seturi (6-2, 6-2), pe legenda Serena Williams, care nu a avut nicio şansă!„Astăzi (n.r. sâmbătă), am jucat cel mai bun meci din viaţa mea şi am devenit Campioană la Wimbledon! Înca am impresia că e un vis... Mulţumesc tuturor celor care au crezut în mine şi m-au susţinut!“, a postat sportiva de 27 de ani pe Facebook. Graţie acestui succes extraordinar, Simona a devenit membru de onoare al exclusivistului club londonez All England Lawn Tennis and Croquet Club, care este condus de Kate Middleton, ducesa de Cambridge, cea care i-a urmat în funcţie Reginei Elisabeta a II-a. Dintre cei 565 de membri, cei de onoare sunt doar 70 - campionii de la Wimbledon sau alte persoane cu merite deosebite în tenis. „Mă simt bine că am devenit membru de onoare. Mi-am dorit foarte mult. Înainte de startul turneului, le-am spus celor apropiaţi că visul meu e de a deveni membru la All England Club. Azi (n.r. sâmbătă) e adevărat şi sunt fericită“, a precizat Simona.Serena Williams spera să obţină la ediţia din acest an a Wimbledonului al 24-lea ei titlu de Grand Slam, dar a suferit o mare dezamăgire. Mai mult, eşecul de sâmbătă, venit în doar 55 de minute, a fost cel mai usturător al ei într-o finală de Mare Şlem! „Am încercat să fac multe lucruri, dar am comis multe greşeli. Simona a jucat nemaipomenit. A returnat excelent şi m-a pus în dificultate. Şi-a dat sufletul pe teren, a dat totul. Când adversara joacă aşa, nu prea ai ce să faci“, a menţionat Serena Williams.Lumea tenisului s-a înclinat în faţa acestei mari victorii a Simonei, iar fostul mare jucător John McEnroe a fost categoric: „Nici măcar n u a fost un meci. Nu mi-am imaginat niciodată că o va intimida de o asemenea manieră pe Serena. Simona a dominat-o total. Să te impui aşa de lejer la un asemenea nivel, contra unui asemenea adversar, se întâmplă de câteva ori în viaţă, iar acum a fost unul din acele momente. Simona are cea mai bună mişcare pe teren dintre toate jucătoarele din circuitul profesionist. E o sportivă formidabilă“.Succesul de la Wimbledon i-a adus sportivei de 27 de ani, pe lângă glorie, şi un însemnat premiu financiar, 2.983.748 de dolari! După turneul londonez, Simona a ajuns la un total de 33.171.091 de dolari câştigaţi din tenis, ocupând locul cinci în lume (la mică distanţă, mai puţin de un milion de dolari, de locul patru) în ce priveşte banii obţinuţi până acum în circuit. „Ştiam că trebuia să fiu agresivă şi să dau 100% la fiecare minge. Nu trebuia să o las pe Serena să revină în meci. E foarte puternică şi ştie să gestioneze fiecare moment. A fost cel mai bun meci al vieţii mele. Contra Serenei nu e uşor. Sunt mândră de jocul meu din finală, dar şi din întregul turneu. Lucrez din greu zi de zi, sunt profesionistă şi aşa am reuşit să câştig şi la Wimbledon. Sunt fericită pentru ce am realizat în ultimele două săptămâni. Nu pot descrie cum mă simt câştigând Wimbledonul. E un turneu cu totul special!“, a menţionat Simona Halep.Sportiva constănţeană a dezvăluit că, în timpul finalei, s-a concentrat numai pe jocul ei, nu la adversară. „Nu m-am gândit la cine am în faţă. Serena mereu m-a intimidat puţin. E o sursă de inspiraţie şi un model pentru oricine. Am decis să mă concentrez pe jocul meu şi pe finală, nu pe ea. Aşa am fost capabilă să joc foarte bine, să fiu relaxată, pozitivă şi încrezătoare că o pot învinge. În timpul meciului, nu m-am gândit la scor deloc. Am o echipă bună lângă mine şi le mulţumesc. La final, antrenorul Daniel Dobre mi-a spus că a fost de necrezut cum am câştigat meciul. Bineînţeles, Darren e şi el parte a succesului meu, am vorbit, am venit să-mi vadă meciurile. M-a făcut să cred că am o şansă să câştig. La fel cum o fac toţi din echipa mea. Mama nu mi-a spus nimic imediat după ce am câştigat, întrucât plângea. Doar am îmbrăţişat-o şi am sărutat-o. Era foarte emoţionată şi i-am spus că vom vorbi mai târziu“, a precizat Simona.