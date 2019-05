Simona Halep, certata de Ion Tiriac dupa semifinala de la Madrid: „Nu vreti sa auziti ce mi-a spus, credeti-ma!”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a invins-o pe elvetianca Belinda Bencic (22 de ani, 18 WTA), scor 6-2, 6-7(2), 6-0, si s-a calificat in finala turneului Premier Mandatory de la Madrid. La conferinta de presa de la final, Simona a vorbit despre relatia speciala pe care o are cu Ion Tiriac. Ca sa redevina lider mondial, Simona Halep are de indeplinit o singura conditie: sa se impuna la Madrid; Finala turneului de la Madrid e sambata. Adversara Simonei va fi castigatoarea dintre americanca Sloane Stephens (8 WTA) si olandeza Kiki Bertens (7 WTA). „Cu siguranta ca relatia speciala pe care o am cu domnul Tiriac face ca acest turneu sa fie deosebit pentru mine. Vezi si: Simona Halep, in finala la Madrid (6-2, 6-7 ...