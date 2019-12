Simona Halep, colindata de Stefan Hrusca in seara de Ajun – FOTO, VIDEO

Jucătoarea de tenis Simona Halep a fost colindată, marţi, în seara de Ajun, de Ştefan Hruşcă, sportiva postând imagini cu artistul pe Instagram. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); “O seară de ajun de neuitat. Crăciun fericit!”, a scris Halep, folosind apoi hashtag-urile “#ceamai frumoasasurpriza”, “#celmaifrumosCraiun” şi “#multumescdinsuflet”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); View this post on Instagram O seara de ajun de neuitat Craciun fericit !!! #ceamaifrumoasasurprizadelaparinti #celmaifrumosCraciun #multumescdinsuflet @stefan_hrusca______ #elenafrancui A post shared by Simona Halep (@simonahalep) on Dec 24, 2019 at 1:04pm PST Halep petrece Crăciunul în familie, la Constanţa. View this post on Instagram #minunat A post shared by Simona Halep (@simonahalep) on Dec 24, 2019 at 1:14pm PST Săptămâna trecută, WTA a anunţat că Simona Halep, locul 4 mondial, a fost aleasă pentru a treia oară la rând favorita fanilor într-un sezon. În ancheta din acest an, alături de Halep au fost nominalizate 28 de jucătoare, între care americancele Serena şi Venus Williams, sportiva canadiană de origine română Bianca Andreescu, sportiva cehă Karolina Pliskova, australianca Ashleigh Barty, japoneza Naomi Osaka, ucraineanca Elina Svitolina şi germana Angelique Kerber. FOTO: Instagram Simona Halep FOTO: Instagram Simona Halep Articol ...