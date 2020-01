Simona Halep a fost invinsa in semifinala la Australiaon Open de Garbine Muguruza, cu scorul de 7-6 7-5. In timpul meciului, dupa ce a pierdut primul set, Simona a facut o criza urata de nervi si a distrus complet o racheta.

Simona Halep, criza de nervi in timpul meciului cu Muguruza. A ratat calificarea in finala

Simona a cedat nervos si a trantit o racheta de pamant cu atata ura, incat a distrus-o complet. Din pacate nu s-a putut redresa nici macar dupa aceasta descarcare de nervi, asa ca meciul a fost castigat de Garbine Muguruza cu un scor de 7-6 7-5.

Desi jucatoarea noastra a inceput bine setul doi, Garbine Muguruza s-a redresat rapid si a reusit sa conduca setul in scurt timp. Meciul a fost unul foate echilibrat.

Garbine Muguruza va juca in finala de la Melbourne cu Sofia Kenin, cea care a reusit una dintre cele mai mari surprize ale acestei editii de la Australian Open, eliminand-o pe Ashleigh Barty, principala favorita.

Chiar daca a pierdut in semnifinalp, Simona Halep va urca pe locul doi in clasamentul WTA, profitand de eliminarea prematura a Karolinei Pliskova, care a cedat in fata Anstasiei Pavlyuchenkova in turul trei.

