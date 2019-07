Simona Halep, decorata joi cu cea mai inalta distinctie a Bisericii Ortodoxe

Simona Halep va fi decorată joi cu cea mai înaltă distincţie de Biserica Ortodoxă pentru victoria de la Wimbledon. Cermonia va avea loc la Patrarhia Română şi va fi una privată, după dorinţa familiei campioanei. Simona Halep va fi decorată de Patriarhul Daniel cu Ordinul „Crucea Patriarhală” pentru mireni. „Românca Simona Halep a devenit de The post Simona Halep, decorată joi cu cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.