Simona Halep, despre meciurile de Fed Cup: Fetele au facut o treaba extraordinara si cred ca vor face acest lucru si cu Italia

Simona Halep a declarat, miercuri, că a urmărit meciurile României de la Fed Cup cu Rusia, subliniind că are încredere în jucătoarele din echipă că pot avea o evoluţie foarte bună şi cu Italia potrivit news.ro.

"M-am uitat la meciurile de Fed Cup, consider că fetele au făcut o treabă extraordinară şi cred că vor face acest lucru şi cu Italia. Consider că sunt destul de puternice să facă ceea ce trebuie", a declarat Halep.

România va evolua cu Italia în play-off-ul de menţinere în Grupa Mondială a Fed Cup by BNP Paribas, întâlnirea fiind programată în perioada 17-18 aprilie.

În cazul în care va câştiga acest play-off, România va juca şi în 2021 în Calificările la Finalele Fed Cup de la Budapesta. România a pierdut, în 7 şi 8 Februarie 2020, cu 2-3, întâlnirea cu Rusia, de la Cluj-Napoca.

Halep a mai spus că a fost prezentă la Palatul Parlamentului pentru a face apel la construirea de terenuri care să susţină sportul românesc. "Am venit la această întâlnire şi facem apel la infrastructură, la terenuri care să susţină sportul românesc. Până la terenul de iarbă, trebuie să avem terenuri de hard, de zgură, sală, să avem o sală. Terenul de iarbă este un moft pentru România în acest moment. Nu fac politică şi nici nu intenţionez să fac acest lucru, am fost prezentă doar pentru a face apel pentru sportul românesc, eu sunt o jucătoare activă şi nu am prea mult timp liber", a adăugat sportiva.

Mai multe personalităţi sportive, între care Simona Halep, Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gabriela Szabo şi Camelia Potec, au mers, miercuri, la Palatul Parlamentului, pentru a susţine cauza sportului românesc într-o conferinţă de presă la care au participat şi parlamentari. Ei au cerut crearea unei infrastructuri şi un buget mai mare pentru sport.