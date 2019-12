Simona Halep, despre momentul in care a scris istorie: Finala de la Wimbledon a fost dumnezeiasca! M-a uns pe suflet

Simona Halep a avut un an 2019 cu un singur trofeu câștigat, dar de o importanță majoră. Triumful de la Wimbledon și-a pus amprenta asupra jucătoarei nostre, care a povestit la Gala Tenisului Românesc cum a trăit finala și alte apecte ale sezonului recent încheiat, scrie Mediafax.

„Nu a fost un an constant din punct de vedere fizic. Am fost un pic obosită după 6 ani în top și a fost greu să gestionez această oboseală. Dar îl pun pe primul loc pentru că am câştigat Wimbledon! Nu mi-am imaginat vreodată că pot câştiga acest turneu pentru că iarba este o suprafaţă dificilă. Noi nu avem teren de iarbă în ţară şi nu ne-am putut antrena, să învăţăm jocul.

Dar am avut antrenori foarte buni și m-au ajutat să ajung să simt jocul pe iarbă și să ştiu ce am de făcut. A fost greu meci de meci, dar finala a fost dumnezeiască! M-a uns pe suflet să arăt că pot juca un tenis excepţional pe iarbă.” , a declarat Simona Halep la Digi Sport.

Halep încheie sezonul 2019 pe locul 4 WTA. Pe lângă triumful de la Wimbledon, ea și-a mai trecut în palmares două finale pierdute însă la Doha și Madrid.