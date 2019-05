Simona Halep, detalii de ultim moment despre accidentarea de la Roma. De ce a revenit in Romania si cum prefateaza turneul de la Roland Garros

Simona Halep 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a revenit in tara dupa eliminarea prematura de la Roma. Romanca se recupereaza si promite un Roland Garros de exceptie. Simona Halep a acuzat probleme medicale in finalul partidei pierdute la Roma in fata cehoaicei Marketa Vondrousova (19 ani, 44 WTA), scor 6-2, 5-7, 3-6. „Sunt in regula, nu am nicio problema grava la picior. Totul a fost din cauza oboselii. Acum am suficient timp sa ma recuperez si abia astept sa merg la Paris. Chiar ma bucur ca pot petrece zilele astea acasa. Vin aici pentru a-mi reincarca bateriile. Vezi si: Simona Halep isi lauda adversara dupa eliminarea de la Roma: „Va ajunge in top” Niciodata nu anticipez ce v ...