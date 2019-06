Simona Halep dovedește ca este o mare jucatoare: Mesajul pe care i l-a dat lui Ashleigh Barty, noua campioana de la Roland Garros

Ashleigh Barty a detronat-o pe Simona Halep la Roland Garros. A câștigat turneul de Grand Slam în fața jucătoarei de 19 ani din Cehia, Marketa Vondrousova, scor 6-1, 6-3.

Fostul lider mondial i-a transmis și ea un mesaj campioanei de la Paris pe contul ei de Twitter:

"Felicitări, Ashleigh Barty! Sunt atât de fericită pentru tine! Bucură-te de acel trofeu minunat".

Începând cu luni, 10 iunie, Ashleigh Barty va urca pe locul doi mondial.

Congratulations @ashbar96 so happy for you! Enjoy that beautiful trophy @rolandgarros #RG19