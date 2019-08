Simona Halep, dupa calificarea in turul 2 la US Open: 'Pot sa visez din nou sa caștig un Grand Slam?'

Simona Halep (4 WTA) s-a calificat dramatic în turul 2 la US Open, după ce a trecut, în maximum de seturi, de Nicole Gibbs (135 WTA). A fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru fostul lider mondial, care a avut susținere puternică în tribune.

”Mă simt bine că m-am întors aici, am avut mult sprijin. Nu am simțit că am luptat împotriva unei americance, am avut sprijinul vostru. M-am simțit mai slab în setul 2, nu prea mai aveam energie, apoi m-am realimentat, am reușit să întorc meciul. Pot să visez din nou să câștig un Grand Slam? Fiecare turneu e dificil, mă bucur că am câștigat aici după 3 ani.”, a spus Simona Halep după meci.