Simona Halep, dupa ce a aflat traseul la Roland Garros 2019: 'Sa fiu bine din punct de vedere fizic si sper sa castig cateva meciuri'

Simona Halep, locul 3 WTA, cap de serie numărul 3 şi deţinătoarea trofeului, a declarat după tragerea la sorţi a tabloului feminin de simplu că speră să câştige câteva meciuri la ediţia din acest an, informează News.ro.

"Am jucat trei finale aici şi cea din 2017 a fost dureros să o pierd, dar anul trecut am avut cea mai frumoasă amintere de pe teren, ridicând acest frumos trofeu. În sfârşit, am putut să-l ating şi a fost un moment şi amintiri extraordinare pentru mine. Cele mai bune momente au fost atunci când am ridicat trofeul şi s-a cântat imnul pe arenă, iubesc acea arenă (n.r. - Philippe Chatrier) şi îmi place să fiu al Paris, aşa că sunt foarte bucuroasă că am câştigat pentru prima dată un trofeu de grand slam aici, la Paris. Am văzut noua arenă centrală, m-am antrenat pe ea, arată foarte bine, felicitări pentru ceea ce aţi făcut! Simt emoţii pentru că am câştigat trofeul şi la juniori, şi anul trecut, sunt foarte fericită să revin, să fiu bine din punct de vedere fizic şi sper să câştig câteva meciuri", a declarat Halep, la ceremonia tragerii la sorţi.

Halep va evolua cu australianca Ajla Tomljanovici, locul 47 WTA, în turul I al French Open, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi de joi.

Dacă va trece în turul al doilea, romanca va evolua cu învingătoarea dintre sportiva franceză Chloe Paquet, locul 223 WTA, beneficiară a unui wild card, şi poloneza Magda Linette, locul 86 WTA.

Halep ar putea da în turul al treilea peste australianca Daria Gavrilova, locul 63 WTA sau peste ucraineanca Lesia Ţurenko, locul 27 WTA, în optimi ar putea evolua cu rusoaica Daria Kasatkina, locul 21 WTA, sau cu chinezoaica Qiang Wang, locul 16 WTA, iar în sferturi cu Petra Kvitova, locul 6 WTA, sau cu Arina Sabalenka din Belarus, locul 11 WTA.

Jucătoarea română este pe jumătatea de tablou a numărului 1 mondial, japoneza Naomi Osaka, pe care o poate întâlni în semifinale. Pe sfertul acesteia din urmă mai sunt australianca Ashleigh Barty, locul 8 WTA, americanca Serena Williams, locul 10 WTA, jucătoarea canadiană Bianca Andreescu, locul 22 WTA, şi sportiva franceză Carolie Garcia, lcoul 24 WTA.