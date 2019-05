Simona Halep, dupa ce a fost aproape de eliminare la Roland Garros: 'Sunt capabila de mai mult de atat, stiu asta'

Simona Halep a trăit periculos în turul 2 la Roland Garros, dar speră ca în meciurile următoare jocul ei să crească. La interviul de la finalul partidei, românca a dat vina pe oboseală pentru partida în 3 seturi cu Linette, dar menţionează că ştie unde mai are de lucrat potrivit mediafax.

Va încerca să fie mai agresivă, dar în acelaşi timp şi mai relaxată. Deşi trebuie să îşi apere titlul cucerit anul trecut, Halep spune că presiunea e una pozitivă. ”Cred că a fost un meci destul de bun. Din păcate, nu am putut să inchid in setul 2, dar e bine că am câştigat până la urmă. Nu am jucat cel mai bun tenis al meu, sunt capabilă de mai mult de atât, stiu asta. Azi am fost puţin în spate, deşi trebuia să fiu mai agresivă, mai prezentă în joc. Acum, sper să mă recuperez pentru că mă simt puţin cam obosită.

O să mă pregătesc pentru turul 3. (n.r. Te simţi sub presiune când ai de apărat un titlu?) Presiunea e una pozitivă, iar eu mă bucur de moment. Sunt multe puncte în joc, dar nu mă gândesc la asta”, a declarat Simona Helep, citată de Eurosport.

Simona Halep merge în 16-imi la Roland Garros. Sportiva noastră a obţinut calificarea joi, după un meci împotriva Magdei Linette (Polonia; 87 WTA), terminat în trei seturi, 6-4; 5-7; 6-3. În 16-imi va juca împotriva învingătoarei din meciul Aleksandra Krunic (Serbia; 76 WTA) - Lesia Tsurenko (Ucraina; 27 WTA).