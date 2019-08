Simona Halep, dupa eliminarea de la dublu la Rogers Cup: A fost greu. Am fost nervoasa

Simona Halep a debutat la Rogers Cup cu un meci la proba de dublu. Marți seară, 6 august, fostul lider mondial și jucătoarea din Canada Leylah Fernandez, în vârstă de 16 ani, au pierdut în fața perechii Nicole Melichar - Kveta Peschke, în trei seturi, scor 6-1, 3-6, 5-10, scrie Mediafax.

La finalul meciului, Halep a explicat cum s-a simțit după pauza de două săptămâni, timp în care nu a făcut niciun antrenament.

"Nu a fost uşor deloc, a fost greu, am fost nervoasă, am avut o pauză lungă în care am mers acasă, a fost greu să-mi recapăt ritmul. Am jucat OK, decent, am făcut greşeli importante, dar trebuie să învăţ din acest meci şi să fiu mai bună mâine", a declarat Simona, care a vorbit și despre Leylah Fernandez:

"A fost minunat să joc alături de o jucătoare foarte tânără, ai jucat foarte bine azi, felicitări. Fii pozitivă, ai un viitor bun în faţă, îţi urez să ai noroc pentru următoarele turnee şi să ai încredere. A fost minunat să joc cu ea şi sper să mai avem şansa asta.

Nu i-am dat cu adevărat sfaturi, doar i-am spus că e capabilă să ajungă cât mai repede la profesionişti pentru că este puternică, ştie cum să joace la acest nivel.

Citește și: Mircea Badea, ipoteză inedită: țara asta e atât de praf e din cauza opiniei publice

A jucat minunat, deci nu am sfaturi despre tenis, doar să aibă încredere să fie acolo, să simtă tenisul la cel mai înalt nivel, e un start bun, are totul pentru a reuşi în tenis. A fost o experienţă bună pentru mine, m-am simţit puţin bătrână pe teren, sunt cu zece ani mai mare decât ea", a spus locul 4 WTA, contrazisă de Fernandez: "Nu eşti bătrână".

"Mi-a plăcut mult, Simona e o mare campioană. Mulţumesc că ai jucat cu mine, am învăţat mult de la ea, a fost o şansă mare că am jucat alături de ea şi sunt fericită că am jucat împreună. M-a motivat mult, sincer am fost foarte nervoasă la început, însă ea m-a calmat, mi-a zis să îi spun orice, că ea mă poate ajuta. E o jucătoare mare şi sper să mai am şansa să joc alături de ea în viitor", a spus şi Leylah Fernandez.

Simona Halep va juca la simplu, în turul 2, miercuri, 7 august, de la ora 20:00, în faţa jucătoarei din America Jennifer Brady (24 de ani, nr. 76 WTA).