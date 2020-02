Simona Halep, dupa meciul cu Ons Jabeur: 'On court coaching-ul' lui Artemon Efremov-Apostu m-a ajutat'

Antrenorul Simonei Halep este la Dubai Artemon Efremov-Apostu, în absenţa lui Darren Cahill. Angajat de la începutul sezonului, tehnicianul român a avut prima "repriză" de "on court coaching" cu Halep, la meciul cu Ons Jabeur de la Dubai. Intervenţia s-a produs în finalul partidei, la scorul de 5-6 în decisiv, după un break al tunisiencei.

"Încă un pas mai aproape de minge şi dă drumul la braţ. Dacă greşeşti lovind mingea, e ok, nu e nicio problemă. Come on! Dacă începi cu un punct pe rotund, după aia vino înapoi la linie, pentru că rămâi departe. Dacă începi punctul, acum, pe retur, lovind, după aia nu înseamnă că fiecare minge trebuie să fie dreaptă, da? Dă-o pe prima repede, departe un pic de ea şi după aia dacă se joacă punctul, variază. Come on! (pauză) Poţi, caută resursele în tine. (pauză) Şi nu o ţine în colţul de rever, schimbă! Una-două şi schimbi. Allez!", i-a transmis Artemon Efremov- Apostu elevei sale, potrivit News.ro.

Halep a făcut apoi cel mai bun ghem din partida de miercuri şi a trimis setul în decisiv, pe care l-a câştigat dramatic, la a patra minge de meci şi după ce a salvat ea o minge de meci.

După partidă, jucătoarea română a spus că sfaturile antrenorului au ajutat-o să nu-i mai trimită adversarei mingea pe rever. Halep a precizat însă că nu a auzit sfaturile lui "Arti" din tribună. De la acest turneu, antrenorii au dreptul să le dea indicaţii jucătoarelor din tribună.

"Cred că a spus de câteva ori nişte sfaturi, dar nu prea se auzeau. Publicul a fost astăzi foarte gălăgios, în sensul bun pentru amândouă şi nu prea am realizat ce spune. Dar în unele momente am avut nevoie de linişte ca să-mi dau seama ce trebuie să joc. "On court coaching-ul" m-a ajutat să-mi dau seama că nu trebuie să joc atat de mult pe reverul ei şi să mixez mai mult", a declarat ea, la Digi Sport.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, s-a calificat în sferturile de finală ale turenului de categorie Premier de la Dubai, după ce a învins-o, miercuri, cu scorul de 1-6, 6-2, 7-6 (7), pe sportiva tunisiană Ons Jabeur, locul 45 WTA, beneficiară a unui wild card.

Simona Halep nu a fost în apele ei la primul meci jucat după Australian Open. Confruntată cu o problemă la spate, Halep a evoluat sub nivelul arătat la Australian Open. Deşi nu a impresionat, ea a reuşit să se impună după o partidă de două ore, cu un final dramatic, câştigată la a patra minge de meci, salvând la rândul ei o minge de meci a rivalei.

Halep va evolua în faza următoare cu Arina Salablenka din Belarus, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 7.