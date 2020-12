Simona Halep e in doliu: Omul care a sprijinit-o intr-un moment greu al carierei a murit de COVID-19

Cel mai bogat om de afaceri constănţean, Corneliu Idu, cu o avere estimată la peste 250 milioane de euro, a murit în noaptea de luni spre marți, după ce a fost infectat cu coronavirus. Acesta ar fi făcut atac de cord, potrivit replicaonline.ro. Acesta avea 71 de ani şi s-a aflat la un moment dat în atenţia presei după ce Simona Halep a dezvăluit că îi datorează o parte din ascensiunea sa în tenis.

Corneliu Idu deținea mai multe afaceri, printre care și SC Idu Shipping and Services SRL. Acesta era patronul arenelor de tenis IDU din stațiunea Mamaia unde s-a pregătit și Simona Halep.

Companiile aflate în portofoliu lui Corneliu Idu sunt, pe lângă Idu Shipping and Services SRL Constanţa, și Octogon Shipping and Services SRL Constanţa-acţionar unic, Octogon Gas and Logistics SRL Constanţa-acţionar unic, Coremar S.A. Constanta-acţionar, Boraz Holding AG. Zurich/Elvetia-acţionar unic, Comvex S.A.Constanţa-acţionar majoritar, Tenis Club Idu SRL Mamaia-acţionar unic.

Cunoscutul om de afaceri nu apare în media cu multe donații ori campanii de întrajutorare socială, însă a fost sponsorul jucatoarei de tenis Simona Halep, după cum această declara într-un interviu.

"Am avut familia alături, familie care m-a susținut 100% și necondiționat. Au pus tot, mi-au oferit tot că să ajung acolo unde-mi doream. E, într-adevăr, o perioadă când te-ntrebi: te duci mai departe? E un risc foarte mare, trebuie să ai o nebunie, cum a avut-o tatăl meu, pentru că e o nebunie să investești tot și să nu știi sigur că va ieși copilul tău jucător de tenis sau de orice alt sport. A fost o nebunie-n familia mea, a fost o dorință enormă pentru a mă realiza eu ca sportiv. Îmi plăcea tenisul mult. Am avut noroc că la 16 ani am avut sponsor de la Constanța, domnul Corneliu Idu, care m-a ajutat doi ani cu tot, mi-a plătit tot. M-a ajutat mult la momentul acela. E foarte greu, sunt costuri foarte mari, îți trebuie o situație financiară destul de bună ca să poți să faci tenis, e un sport scump. Dar cu multă încredere și puțînă nebunie, cum am mai spus, se poate și din situații mai puțin bune financiar să ajungi sus", a dezvăluit Simona Halep în urmă cu câțiva ani pentru Adevărul.ro.