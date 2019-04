Simona Halep e incantata inainte de meciul cu Franta: „Imi place suprafata! Simt mingea bine”

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Franta si Romania vor juca, la Rouen, in weekend-ul 20-21 aprilie in semifinalele Fed Cup. La conferinta de presa, Simona Halep, locul 2 WTA, a vorbit despre suprafata pe care se va juca meciul, spunand ca este incantata de zgura din sala Kindarena. „Cu siguranta este diferit. Jucam in sala. Mingea sare altfel. Mi se pare ca suprafata seamana cu cea de la Madrid. E o zgura mai tare si simt mingea bine. Imi place. E diferita fata de terenul de la Roland Garros”, a declarat Simona Halep la conferinta de presa. Meciul Franta - Romania se joaca pe zgura, in Sala Kindarena din Rouen, o constructie cu 5.234 de locuri. Constructia Palatului Sporturilor din Rouen a fost demarata in iunie 20 ...