Simona Halep, eliminata de la Roma. De ce a pierdut emciul cu Vondrousova

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, N.2 mondial, a fost invinsa de Marketa Vondrousova (Cehia), cu 2-6, 7-5, 3-6, astazi, in turul 2 al turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 3.452.538 dolari. Mihaela Buzarnescu, in turul doi - Jelena Ostapenko a abandonat in momentul in care era condusa cu 6-2, 5-4 Dupa ce castigat fara probleme primul set, Simona Halep a pierdut greu setul al doilea. In decisiv, romanca acuzat dureri la copasa piciorului care i-a mai creat probleme. La 3-3, Halep a fortat si durerile s-au accentuat, fiind invinsa, in cele din urma, cu scorul de 3-6.