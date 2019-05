Simona Halep, EXEMPLU de civism - Sportiva anunța ca va merge la vot, alaturi de romanii din diaspora din Paris

Simona Halep (27 de ani / 3 WTA) a vorbit despre duelul din primul tur de la Roland Garros cu Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA). Ziua și ora întâlnirii încă n-au fost anunțate, dar cel mai probabil meciul se va juca luni, potrivit gsp.ro.

„Va fi un meci diferit față de cel de la Cincinnati pentru că acum e pe zgură, iar jocul este altul. Va fi un meci greu. Ea e puternică, lovește mingea tare. Trebuie să mă concetrez pe ce am eu de făcut și dacă îmi fac jocul am o șansă bună de a câștiga.

E minunat să fiu din nou aici, sunt sănătoasă și totul merge bine. Încerc să mă bucur de fiecare moment pentru că este un turneu special. Totul arată mult mai bine, iar Centralul e foarte frumos”, a declarat Simona Halep la conferința de presă.

Simona spune că vrea să-și exercite duminică, la Paris, dreptul constituțional de a vota la Europarlamentare, coform Fanatik: „Depinde foarte mult de când voi juca. Înainte de meci aş vrea să stau concentrată pe ce am de făcut, dar dacă am posibilitatea să mă duc duminică la vot, mă duc cu siguranţă”.

SE ANTRENEAZĂ CU PLISKOVA

Simona se antrenează cu Karolina Pliskova (2 WTA): „M-am antrenat mult în ultimele zile, cu multe jucătoare. Cel mai mult la turnee mă antrenez cu Pliskova. Simt mingea. Mental, sunt relaxată. E normal să fie un pic de presiune pentru că sunt campioana en titre, e prima oară când mi se întâmpla așa ceva la un turneu de Mare Șlem. Așa că trebuie să iau lucrurile pozitive. Nu mă plâng că sunt în această situație. E altfel acum, mai ales că am în palmares trofeul, nu mai contează ce se întâmplă. Tot ce voi reuși în continuare e ca un bonus. O să dau tot ce am mai bun și voi vedea dacă sunt în stare să ajung din nou la trofeu.

Sunt foarte fericită să fiu în această poziție de campioană en titre. O să mă bucur precum un copil de tot ce mi se întâmplă. Mi-am dorit enorm acest trofeu, iar acum că îl am vreau să zâmbesc și să mă bucur. La tragerea la sorți am avut șansă să-l ating din nou, am vrut să-l iau acasă, dar nu e permis”.

„Am luptat mult să ajung la acest trofeu, am trecut prin multe momente grele înainte să-l ridic deasupra capului , dar încă sunt motivată. Cariera mea nu stă în turnee de Mare Șlem sau clasamente, joc tenis pentru că iubesc să fac acest sport și viața de sportiv. Îmi place să-mi fac prieteni, să petrec timpul cu oamenii și acum văd lucrurile diferit. Am descoperit o altfel de viață în circuit”

„Acum aș zice că sunt zece fete care au șanse să câștige trofeul, unele dintre ele au avut un sezon bun pe zgură, așa cum s-a întâmplat cu Pliskova sau Bertens. Ele au o șansă mare. Oricine din Top10, și aici mă includ și pe mine, are șanse la trofeu. Vom vedea”, a spus Simona Halep.