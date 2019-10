Simona Halep explica infrangerea cu Elina Svitolina și anunța ca va da totul cu Karolina Pliskova: 'Obiectivul meu e sa trec de grupa'

Simona Halep a pierdut, miercuri, meciul cu Elina Svitolina de la Turneul Campioanelor, dar nu a renunţat la ideea de a se califica în semifinale. Ea va evolua în meciul decisiv pentru a trece de grupă cu sportiva cehă Karolina Pliskova.

"Nu ne-am întâlnit niciodată pe acest tip de suprafaţă, aşa că nu ştiu la ce să mă aştept. Meciul următor este diferit de cel de astăzi. Puterea ei de a lovi mingea este foarte mare şi are alt stil. Mă voi concentra pe jocul meu şi pe tactica mea. Vreau să câştig acest meci pentru că vreau să mă calific din grupă, acest este obiectivul meu. Sper să mă recuperez cât mai repede, pentru că sunt un pic obosită şi trebuie să joc mai bine ca azi", a declarat Halep, despre ultima partidă din grupă.

Despre meciul cu Svitolina, Halep a afirmat că s-a simţit obosită din cauza lispei de pregătire din ultima perioadă şi că nu a putut finaliza punctele din cauza suprafeţei mai lente, informează news.ro.

"Am simţit că nu pot finaliza punctele. Ea a jucat foarte bine, cu puţine greşeli. Cred că îi place să joace pe această suprafaţă (n.r. - mai lentă), care este foarte potrivită pentru ea. M-am simţit un pic obosită şi frustrată pe teren, deoarece nu m-am pregătit suficient în ultima perioadă. Nu am probleme la spate, am putut să lovesc mingea fără dureri. Cred că ambele jucătoare am făcut un meci bun. Dar ea a fost mai bună şi a câştigat. Nu sunt foarte dezamăgită, am jucat destul de bine, dar insuficient ca să câştig", a adăugat românca.

Simona Halep a vorbit şi despre antrenorul Darren Cahill, afirmând că jocul i se îmbunătăţeşte continuu de la revenirea acestuia în echipa ei.

"Sunt foarte bucuroasă că s-a putut întoarce în echipa mea. Simt că progresez în fiecare zi. Este începutul unei noi colaborări şi sper să meargă din bine în mai bine. Relaţiile dintre noi se îmbunătăţesc constant şi acum pot să aud şi înţeleg sfaturile pe care mi le dă. Sper că pot urma toate sfaturile lui, a precizat fostul lider WTA.

Simona Halep, locul 5 WTA, a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 7-5, 6-3, de ucraineanca Elina Svitolina, locul 8 WTA, deţinătoarea trofeului, în etapa a II-a a Grupei Violet a Turneului Campioanelor.

Tot miercuri, jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, locul 4 WTA, a abandonat meciul cu jucătoarea cehă Karolina Pliskova, locul 2 WTA, din aceeaşi fază a Grupei Violet de la Turneul Campioanelor, la scorul de 6-3 pentru adversară.

Svitolina s-a calificat deja în semifinale, de pe primul loc al grupei. Pentru al doilea loc în penultimul act vor lupta, vineri, Halep şi Pliskova, ambele cu câte o victorie până acum. Învingătoarea acestei partide va merge mai departe.