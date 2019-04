Simona Halep, gest impresionant inainte de meciul cu Franta din Fed Cup: 'Mi-ar face mare placere ca mai multi campioni sa se alature acestei cauze'

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, sâmbătă, că îşi doreşte foarte mult să câştige meciul cu Franţa din semifinale, programat la Rouen în 20 şi 21 aprilie, şi mai apoi şi trofeul Fed Cup.

"Echipa Franţei este puternică, are experienţă în ceea ce înseamnă Fed Cup. Dar şi echipa noastră este foarte puternică şi cred că meciul este deschis, oricine poate câştiga. Eu sunt foarte motivată şi îmi doresc foarte mult să câştigăm acest meci şi, de ce nu, şi trofeul", a spus Halep, care a menţionat că nu are niciun fel de problemă medicală în acest moment.

"Sper să avem o atmoferă frumoasă la meciul acesta. Ştiu că publicul francez este foarte gălăgios, în sensul bun. O să fie destul de greu, dar am încredere în toţi românii care vor veni la meci că o să facă faţă cu brio", a afirmat jucătoarea română.



Simona Halep a participat, sâmbătă, la un concert susţinut de Orchestra Naţională Radio, sub bagheta dirijorului Vlad Conta, organizat în sprijinul copiilor născuţi prematur.



"A fost un moment deosebit. Să sprijinim această cauză este un lucru important. Eu am o relaţie foarte frumoasă cu copiii şi mă bucur că pot să promovez această campanie. Mi se pare plăcut şi uşor, e un moment special pentru că îmi doresc ca aceşti copii să aibă ajutorul de care au nevoie. Mi-ar face mare plăcere ca mai mulţi campioni să se alăture acestei cauze. Cu cât suntem mai mulţi, cu atât mai bine. Le invit cu mare drag şi pe colegele de la Fed Cup, pentru că e o cauză deosebită", a spus Halep, care este ambasadorul campaniei "Grijă pentru Copii" desfăşurată de organizaţia Salvaţi Copiii România.



Meciul dintre echipele feminine de tenis ale Franţei şi României, din semifinalele Fed Cup, se va desfăşura în 20 şi 21 aprilie, la Rouen, pe zgură. Pentru această întâlnire, căpitanul-nejucător Florin Segărceanu le-a convocat pe Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Monica Niculescu şi Raluca Olaru.



În sferturile Grupei Mondiale a Fed Cup, România a învins echipa Cehiei, deţinătoarea trofeului, cu 3-2, prin punctele obţinute de Simona Halep, victorioasă în ambele partide de simplu, şi de perechea Irina Begu/Monica Niculescu, în timp ce Franţa a dispus cu 3-1 de Belgia.

