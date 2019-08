Simona Halep și-a aflat adversara de la Toronto: este un fost lider mondial

Simona Halep (4 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale Rogers Cup, miercuri seară, fază în care urmează să o întâlnească pe rusoaica Svetlana Kuznetsova (198 WTA).

Citește și: IMAGINI ȘOCANTE Amănuntul care schimbă complet mersul anchetei monstrului din Caracal: Ce au găsit experții în laptop și pe stick-urile criminalului

Halep a avut parte de un meci dramatic, miercuri, trecând în două ore și 26 de minute de americanca Jennifer Brady (76 WTA), scor 4-6, 7-5, 7-6 (5).

Românca se va duela în optimi cu Svetlana Kuznetsova, cea care a trecut în turul secund de croata Donna Vekic (24 WTA), scor 7-6 (4), 6-3. În primul tur, Kuznetsova a învins-o pe chinezoaica Wang Xiy (112 WTA), scor 6-2, 6-4.

Simona Halep și Svetla Kuznetsova s-au mai întâlnit de șapte ori în partide din circuitul WTA, iar eleva lui Daniel Dobre conduce în meciurile directe, având patru victorii. Ultima oară când cele două s-au întâlnit într-o partidă oficială s-a întâmplat în iulie 2016, în sferturile de finală de la Montreal, când Halep s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 6-1, 6-1.

Svetlana Kuznetsova, ajunsă la 34 de ani, este fost număr 2 mondial și are în palmares două titluri de Mare Șlem - US Open 2004 și Roland Garros 2019. Rusoaica are în palmares 18 titluri WTA.

Partida din optimile de finală de la Rogers Cup, dintre Simona Halep și Svetlana Kuznetsova, este programată joi, pe Terenul Central de la Toronto, după jocurile Karolina Pliskova-Anett Kontaveit și Bianca Andreescu-Kiki Bertens. Partida se va desfășura în jurul orei 21:00.