Simona Halep și-a fixat obiectivul pe 2020: 'A inceput sa-mi placa'

Simona Halep (4 WTA) a susținut o conferință de presă în Adelaide, luni, înaintea debutului în circuitul WTA de simplu din sezonul 2020, afirmând că obiectivul din noul an este reprezentat de câștigarea unui nou titlu de Mare Șlem, Jocurile Olimpice de la Tokyo rămânând, de asemenea, o prioritate.

"Mă simt bine, sunt sănătoasă, nu am probleme. Am avut șansa să mă antrenez corespunzător înaintea începerii sezonului. Am muncit din greu și mă simt mult mai bine decât la începutul anului recut. Acum, trebuie doar să joc și să vedem cum decurge. Sunt încântată să fiu aici și sunt pregătită pentru meciul de simplu de mâine (n.r. - marți). Nu e niciodată ușor, dar sunt gata pentru bătălii dificile în acest an. Fiind primul turneu, sunt conștientă că va fi puțin mai greu, dar la fel este pentru toată lumea", a spus Halep, continuând: "Nu sunt foarte relaxată, să fiu sinceră. Sunt puțin stresată pentru că am muncit foarte mult în cantonament. Am venit în Adelaide cu 10 zile înainte, iar acesta este un lucru benefic. Pot spune că am și eu așteptări mai mari de la mine acum, simt presiunea. Darren (n.r. - Cahill) mi-a spus că pregătirea făcută nu este doar pentru luna aceasta, ci pentru întregul an. Trebuie să joc deoarece am nevoie de meciuri, iar apoi să mă detensionez, așa cum am făcut în ultimii doi ani. Trebuie să fiu relaxată și să mă bucur mai mult. Obiectivul pentru acest an este, desigur, câștigarea unui titlu de Mare Șlem, a început să îmi placă. Jocurile Olimpice rămân o prioritate, chiar îmi doresc o medalie. Nu contează care, sau dacă e la simplu, dublu sau dublu mixt, doar vreau una. Voi face tot ce îmi stă în putință să reușesc asta", informează mediafax.ro.

Citește și: EXCLUSIV Detalii despre averea Cristinei Țopescu! Afacerea regretatei jurnaliste, pe minus!

Sportiva din Constanța a vorbit și despre relația cu antrenorul Darren Cahill, proaspăt revenit în stafful său, dar și despre inițiativa lansată de ea, prin care va dona câte 200 de dolari victimelor incendiilor de vegetație din Australia de fiecare dată când îl va enerva pe tehnician: "În fiecare zi îi dau bătăi de cap. De fiecare dată când am un meci oficial îi arunc astfel de priviri. Îmi voi nota în carnețel fiecare astfel de moment și voi dona banii la sfârșitul sezonului australian."

Despre turneul din Adelaide, unde Halep va debuta marți, românca a spus: "Îmi place orașul, e ca un fel de casă, să zicem, pentru că Darren este de aici. Este asemănător cu orașul meu natal, Constanța. Am petrecut Crăciunul aici în urmă cu câțiva ani, iar oamenii sunt foarte prietenoși, lucru care mă face să mă simt minunat. Faptul că Darren a revenit în acest oraș înseamnă enorm. Familia este mereu pe primul plan și mă bucur că sunt din nou împreună și am ocazia să fiu alături de ei aici".

Citește și: Moise Guran, pe urmele lui Rareș Bogdan!

Partida dintre Simona Halep și Ajla Tomljanovic, din turul secund al competiției, este programată marți, nu mai devreme de ora 10:00 (ora României), pe terenul central de la Adelaide. Pentru Halep, favorită a doua a întrecerii și ocupantă a locului 4 WTA, va fi prima partidă de simplu disputată în sezonul 2020.