Simona Halep: Imi doresc tare mult sa castig cele doua puncte

Simona Halep a declarat asteazi ca are emotii inainte de startul semifinalei de Fed Cup cu Franta, dar se simte bine si ca isi doreste mult sa castige cele doua meciuri de simplu pe care le va juca la Rouen. "Ma simt foarte bine. Sunt bucuroasa ca sunt apta de joc suta la suta. Toate conditiile sunt bune, acum trebuie sa intru pe teren si sa-mi fac treaba. Am emotii, dar este normal si este bine, pentru ca sunt destul de concentrata si pusa pe treaba. Imi doresc tare mult sa castig cele doua puncte, dar am incredere si in celelalte fete. Nu conteaza scorul, conteaza sa castigam", a spus Simona Halep. Halep - Mladenovic, in primul meci al semifinalei Franta – Romania. Buzarnescu va ev ...