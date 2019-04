Simona Halep, in continuare numarul doi in clasamentul WTA. Ce jucatoare din Romania mai sunt in top 100

Tenismena din Constanța, Simona Halep ocupă în continuare locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, la 185 de puncte de liderul Naomi Osaka, conform Agerpres.ro Halep are un avans de 137 de puncte faţă de a treia clasată, cehoaica Petra Kvitova, care are 65 de puncte în plus faţă de a patra clasată, compatrioata sa Karolina Pliskova.România are alte trei jucătoare în top 100, Mihaela Buzărnescu pe 30 (a urcat o poziţie faţă de săptămâna trecută), Irina-Camelia Begu pe 83 (a coborât un loc) şi Sorana Cîrstea, pe 99 (urcare de patru locuri).La dublu, România are acum şapte jucătoare în top 100, Mihaela Buzărnescu - 29, Raluca Olaru - 34, Irina-Camelia Begu - 35, Monica Niculescu - 46, Irina Bara - 65. Sorana Cîrstea a urcat 22 de locuri şi e pe 77, iar Andreea Mitu a reuşit un salt de 28 de locuri, până pe 88, după titlul cucerit la Lugano.Clasamentul WTA la simplu1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 5.967 puncte2 (2). Simona Halep 5.7823 (3). Petra Kvitova (Cehia) 5.6454 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.5805 (5). Angelique Kerber (Germania) 5.2206 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.0207 (7). Kiki Bertens (Olanda) 4.6408 (8). Sloane Stephens (SUA) 4.3869 (9). Ashleigh Barty (Australia) 4.27510 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.520