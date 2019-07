Simona Halep, in continuare pe locul 4 WTA. Iata cine este a doua romanca din ierarhie

tenis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep se mentine pe pozitia a 4-a cu 5.933 puncte in clasamentul WTA, iar emotiile incep pentru romanca de pe 7 august, cand va intra in competitie la Rogers Cup. Simona e campioana en-titre la turneul din Toronto si va juca din turul al doilea, primul sau meci fiind programat pe 7 august. Dupa Rogers Cup, Simona Halep merge la Cincinnati, unde a fost finalista in 2018, si la US Open, unde a fost eliminata uluitor inca din turul 1. Lider este in continuare australianca Ashleigh Barty, cu 6.605 de puncte. A doua romanca din ierarhia WTA este Mihaela Buzarnescu, pe locul 58, cu 966 de puncte, acelasi ca in urma cu o saptamana. Irina Begu a urcat sapte pozitii, pana pe locul 93, cu 652 de puncte. Si Sorana C ...