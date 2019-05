Simona Halep, in finala la Madrid (6-2, 6-7(2), 6-0) cu Belinda Bencic - Dezlantuita in decisiv, la un meci distanta de locul 1

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca scoatem din calcul setul al doilea (unul in care a avut o evolutie oscilanta, cu multe intrebari fara raspuns), Simona Halep a aratat impotriva artagoasei Belinda Bencic ca este una dintre cele mai bune jucatoare din lume pe zgura. Decisivul a fost cireasa de pe tort, Simona impunandu-se cu 6-0. Halep s-a calificat pentru a patra oara in finala de la Madrid (Premier Mandatory), iar daca va ridica sambata trofeul deasupra capului va reveni pe locul 1 in lume incepand de saptamana viitoare (6-2, 6-7(2), 6-0, dupa o ora si 57 de minute). Ce a spus Simona la finalul partidei "Ma simt putin obosita, meciul a fost intens. Dupa ce am pierdut setul al doilea, m-am linistit, mi-am deschis teren ...