Simona Halep, inainte de plecarea la FED CUP 2019, Franța - Romania, semifinale: 'Suntem jucatoare puternice. La nivelul acesta, fiecare meci e greu'

Liderul echipei României, Simona Halep, a declarat, luni, la plecarea spre Franţa, că jucătoarele române sunt puternice şi în formaă înaintea întâlnirii din semifinalele FedCup, potrivit News.ro.

"Nu este mai dificil pe hârtie, pentru că Cehia a fost campioană în şase ani din opt, dar meciul cu Franţa va fi greu cu siguranţă. Jucăm contra Franţei şi publicul va fi cu Franţa, e normal.

Ştiu că este un public foarte gălăgios în sensul bun, fac o galerie foarte, foarte puternică, dar trebuie să ne luăm energia de la suporterii noştri, de la echipa noastră şi de la apropiaţii noştri care vin să ne susţină. Nu ne dorim să ajungem la meciul de dublu, ne dorim să câştigăm la simplu că să nu creăm emoţii, orice meci este important şi, dacă vom ajunge la dublu, fetele sunt destul de puternice ca să câştige meciul.

Suntem jucătoare puterncie, suntem într-o formă bună, consider acest lucru, atmosfera este un lucru important în echipă şi cred că şi publicul care o să ne susţină reprezintă un atu şi vreau să le mulţumesc pentru acest lucru. Şi ele au avut rezultate foarte bune pe zgură, eu am avut rezultat maxim, fiind câştigătoare la Roland Garros anul trecut, dar fiecare meci este diferit. Iar zgura în sală este un pic altfel. Am înţeles că este asemănătoare suprafaţa cu cea de la Roland Garros. M-am anternat toată perioada la Stejarii Country Club şi a fost o perioadă foarte bună, prin care cred eu că am ajuns la un nivel destul de ridicat pe zgură, deoacamdată. Vedem, fiecare meci este dificil şi fiecare partidă este cu foarte mare încărcătură emoţională. În general nu îmi e teamă de nicio jcuătoare, încerc să mă autodepăşeşsc de fiecare dată, încerc să mă concentrez pe mine, pe ceea ce trebuie să joc şi după aceea rezultatul vine de la sine. Toate jucătoarele franceze au un stil dificil, un stil diferit, nu poţi să o compari pe Garcia cu Cornet sau cu Mlandenovic. Toate sunt dificile şi la nivelul acesta fiecare meci este greu", a declarat Halep, la plecarea spre Franţa.

Întâlnirea Franţa - România din semifinalele Cupei Federaţiei va avea loc în sâmbătă şi duminică, la Rouen.