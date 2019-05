Simona Halep, inainte de Roland Garros:  Incerc sa dau tot ce am mai bun

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a declarat astazi, pe Aeroportul Henri Coanda, inaintea plecarii la Paris, ca isi doreste din tot sufletul sa castige pentru a doua oara consecutiv turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dar a precizat ca de data aceasta e putin mai dificil. Cum va arata echipamentul Simonei la Roland Garros - FOTO „Imi doresc din tot sufletul, dar e putin mai dificil. Nu am spus nici ca sunt, nici ca nu sunt favorita. Parerea mea e ca ma duc acolo si incerc sa dau tot ce am mai bun. Daca va fi sa castig meciuri atunci va fi si mai bine. Pentru mine cel mai important lucru este ca sunt apta si ca ma duc din nou acolo. Conteaza fiecare zi la Roland Garros, indiferent de ce am spune noi. Pana ...