Simona Halep, inaintea turneelor din Asia: Incerc sa ma adaptez cat mai bine

Simona Halep a declarat astazi, la plecarea spre Asia, unde va participa la turneele de la Wuhan si de la Beijing, ca a trebuit sa se recupereze dintr-o accidentare la glezna. "Am avut niste probleme la glezna si tendonul lui Achile. Acum ma simt bine, am facut recuperare, m-am antrenat in ultima saptamana si ma simt bine", a declarat Halep. "Este o perioada destul de importanta chiar daca este ultima parte a anului. Imi doresc foarte mult sa fac rezultate pentru ca in anii ce au trecut nu am fost la nivel maxim. Acum ma simt bine, sunt increzatoare si sper sa-mi mearga bine", a mai adaugat sportiva. Simona Halep pune presiune maxima pe Darren Cahill! Ii "ameninta" cu Aus ...