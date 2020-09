Simona Halep: 'Incep sa-mi reglez ritmul, dar nu e usor dupa atata pauza sa vin din nou in turneu si sa joc cu adversare foarte puternice'

Simona Halep, locul 2 mondial, a declarat, vineri, că nu este uşor să joace cu adversare puternice la Roma, după multă pauză, însă a subliniat că începe să-şi regleze ritmul şi să progreseze zi de zi.

"A fost un meci dificil, mă aşteptam la asta pentru că e o jucătoare care loveşte puternic mingea şi nu prea ştii unde loveşte şi e greu să returnezi astfel de mingi. Dar mi-am revenit, am schimbat un pic jocul, am jucat un pic mai departe de ea şi am încercat să înalţ şi mingile un pic. După ce ea s-a dereglat un pic, am început să fiu şi eu mai agresivă. Şi în al doilea set a schimbat un pic jocul şi nu a mai greşit atât de mult şi atât de uşor. În schimb, serviciul ei este foarte greu de returnat, are un kick extraordinar. Este o jucătoare tânără, foarte bună şi meciurile contra ei sunt destul de grele, cum a fost şi al meu. Chiar dacă a fost primul, l-am simţit foarte greu", a declarat Simona pentru Digi Sport, potrivit news.ro.

Ea a mai spus că începe să-şi regleze ritmul şi se bucură că vede progres zi de zi. "Am servit foarte bine astăzi, încep să-mi reglez ritmul, dar nu e uşor după atâta pauză să vin din nou în turneu şi să joc cu adversare foarte puternice, dar îmi place la Roma şi mă bucur că văd progres de la zi la zi", a spus Simona Halep.

Iulia Putinţeva din Kazahstan va fi adversara Simonei Halep în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier de la Roma.

Putinţeva a trecut în optimi de Elena Ribakina, tot din Kazahstan, cap de serie numărul 10, şi locul 18 mondial, scor 4-6, 7-6 (3), 6-2, după două ore şi 40 de minute de joc.

Tot vineri, Halep a trecut în optimi de Daiana Iastremska din Ucraina, locul 29 WTA, scor 7-5, 6-4, după o oră şi 27 de minute.

Halep şi Putinţeva s-au mai întâlnit o singură dată, în acest an la Australian Open, când sportiva din Constanţa s-a impus, scor 6-1, 6-4.