Simona Halep, infrangere la China Open. Din nou a avut probleme de sanatate

Simona Halep, locul 5 WTA, a fost invinsa astazi cu scorul de 6-2, 6-3, de rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 38 WTA, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing. Accidentarea la spate suferita de Simona Halep la Wuhan, saptamana trecuta, si-a pus adanc amprenta pe jocul ei, in partida de luni. Ea nu a rezistat fizic in fata puternicei sale adversare, impotriva careia a avut un meci dificil si la Cincinnati. Romanca a intampinat mari probleme in deplasarea pe teren, astfel ca a incercat doar sa tina mingea in joc, sa lungeasca punctele, fara sa incerce sa puna presiune pe rivala si asteptand ca aceasta sa greseasca. A fost publicat noul clasament WTA. Pe ce loc a aju ...