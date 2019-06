Simona Halep, invinsa de germanca Angelique Kerber. A fost eliminata din sferturile de finala de la Eastbourne

Simona Halep Angelique Kerber google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (7 WTA) a fost invinsa de germanca Angelique Kerber, locul 5 mondial, in doua seturi, 4-6, 3-6, in sferturile de finala de la Eastbourne, turneu dotat cu premii totale de 998.712 dolari. Halep (27 de ani) a pierdut dupa o ora si zece minute de joc. Romanca a obtinut un cec de 23.455 de dolari si 100 de puncte WTA pentru prezenta in sferturile turneului pe iarba. Kerber (31 de ani) este campioana de anul trecut de la Wimbledon. Ce spune Kerber despre duel Angelique Kerber se aşteaptă la un duel dificil contra Simonei Halep, care a învins-o în optimi pe Polona Hercog, în sferturile de finală de la Eastbourne, joi, în direct la Digi Sport. Germanca se s ...