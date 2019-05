Simona Halep, invinsa de Kiki Bertens in finala de la Madrid

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a fost invinsa in finala turneului de la Madrid de olandeza Kiki Bertens, aflata pe locul 7 in clasamentul WTA. Romanca a pierdut in doua seturi, scor 6-4, 6-4, la capatul unei confruntari in care ne-a aratat destul de rar stilul de luptatoare cu care ne-a obisnuit. Sportiva noastra a inceput partida bine si a pus-o pe olandeza sub presiune, dar totul a fost doar o scanteie de cateva minute. Dupa startul bun, Simona a jucat mult la siguranta si nu si-a mai asumat mari riscuri, motiv pentru care Bertens a reusit de fiecare data sa faca rebreak. Olandeza si-a ridicat nivelul, a devenit mai precisa la serviciu, iar din acest moment au inceput problemele pentru Simona. Romanca a condus cu ...