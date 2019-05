Simona Halep isi lauda adversara dupa eliminarea de la Roma: „Va ajunge in top”

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala de la Roma, dupa ce a cedat in fata cehoaicei Marketa Vondrousova (19 ani, 44 WTA), scor 6-2, 5-7, 3-6. Dupa meci, Simona Halep si-a laudat adversara si a spus ca are sanse foarte mari sa devina o jucatoare de top. „Nu am avut cea mai buna zi. Rivala mea a fost superioara si merita victoria. Cred ca este foarte talentata. In opinia mea, cu siguranta va ajunge in top. Este stangace si este mereu greu sa joci impotriva unor stangaci. Serveste foarte bine si se misca la fel de bine. In plus, poate trimite slice-uri la mingile care par ca o depasesc”, a declarat Simona Halep. DATA PESTE CAP DE PROGRAM Simona Halep a de ...